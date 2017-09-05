إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر اشتباكات مع مهربين في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر أمني مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إن اثنين من أمناء الشرطة أصيبوا في اشتباكات مع عدد من مهربي البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك بمنفذ الرسوة الجمركي.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إلى أن عدد من المهربين اعتدوا على قوات الشرطة المكلفة بتأمين منفذ الرسوة الجمركي وقاموا بإلقاء الحجارة واستخدام الأسلحة البيضاء، أثناء تصديهم لهم ومنعهم من المرور من المنفذ وبحوزتهم بضائعهم الأجنبية بغرض التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.

وأكد المصدر أنه تم نقل أمناء الشرطة المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام "الأميري" وهما: السيد عباس إبراهيم (35 عامًا) مصاب بكدمة في الصدر، ورشدي السيد الجرجاني (35 عامًا)، مصاب بجرح في الرأس بطول 4 سم. وأضاف المصدر أن قوات الشرطة انتقلت إلى المنفذ وجاري ضبط المتهمين.