حول العالم في 24 ساعة

إعداد – محمد الصباغ:

أجرت كوريا الجنوبية مناورات صاروخية في رد على التجربة النووية التي أجرتها جارتها الشمالية، بينما تقدمت الصين باحتجاج رسمي لسفارة كوريا الشمالية لديها، وأعلنت ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس التي تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.

1 - سيول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية

صورة لجانب من مناورات سابقة وزعتها وكالة الكورية الجنوبية

أطلقت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية بالصواريخ الباليستية ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها جارتها الشمالية صبيحة اليوم نفسه، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجوبية "يونهاب".

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2- الصين تقدم احتجاجا رسميا على التجربة النووية للسفارة الكورية الشمالية

مبنى وزارة الخارجية الصينية (أرشيفية)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تقدمت ببيان احتجاج رسمي للسفارة الكورية الشمالية لإبداء استيائها من الاختبار الذي قالت بيونجيانج أمس إنها أجرته على قنبلة هيدروجينية.

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3- مظاهرات في إندونيسيا احتجاجًا على العنف ضد مسلمي الروهينجا

مواطنون من الروهينجا بعد هروبهم من الاضطرابات إلى معسكر نزوح مؤقت (أ ف ب)

تجمع عشرات الإندونيسيين خارج سفارة ميانمار للاحتجاج على العنف الذي تمارسه ميانمار ضد أقلية الروهينجا. ورفع المتظاهرون لافتات تصف قوات ميانمار "بالإرهابيين" وتطالب الجيوش المسلمة باتخاذ موقف لإنقاذ أفراد الروهينجا المسلمين.

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4- كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أكبر حريق غابات في تاريخ لوس أنجلوس

عامل إطفاء يشارك في إخماد حريق غابات (أرشيفية)

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، عن فرض حالة الطوارئ في لوس انجلوس، المدينة التي تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.

وتكرس هذه الخطوة موارد الولاية لمكافحة الحريق الذى التهم حوالى 2350 هكتارا شمال وسط لوس انجلوس في جبال فيردوجو.

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5- ترحيل إسلامي خطير أمنيا من ألمانيا إلى روسيا

الشرطة الألمانية (أرشيفية)

عقب معركة قضائية رحلت السلطات الألمانية إسلاميا مصنفا على أنه خطير أمنيا إلى روسيا.

وذكرت وزارة الداخلية المحلية في ولاية بريمن أنه تم ترحيل الشاب، 18 عاما، على متن طائرة من مطار فرانكفورت إلى موسكو.

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