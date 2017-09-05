الصحة: وفاة 4 حالات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ54
الصحة: وفاة 4 حالات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ54
12:04 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 54.
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم: سعاد حامد عبدالرحمن محمد، تبلغ من العمر ٦٩ عام، وتتبع حج التضامن، من محافظة المنوفية، وحسني ابراهيم محمد الرامي، يتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة المنوفية، وسعدية محمد علي حسن، تتبع حج القرعة، من محافظة الإسماعيلية، وعايدة عبدالجواد عبدالعزيز، حج فرادي، من محافظة كفر الشيخ.
وأضاف "الأنصاري" أن المتوفين توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
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