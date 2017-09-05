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الأنبا إرميا لوزير الثقافة: نشكر جهودكم في إثراء الحياة الثقافية بمصر

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مصراوي Masrawy

الأنبا إرميا لوزير الثقافة: نشكر جهودكم في إثراء الحياة الثقافية بمصر

12:03 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الأنبا إرميا لوزير الثقافة: نشكر جهودكم في إثراء الحياة الثقافية بمصر

رحب الأنبا إرميا بوزير الثقافة وهنأه بحلول عيد الأ

القاهرة- مصراوي:

استقبل نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة وعدد من مسؤولي هيئة الكتاب، وذلك في مقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالعباسية.

جاء ذلك عقب افتتاح معرض الكتاب الثاني في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للعام الثاني على التوالي.

ورحب إرميا بوزير الثقافة وهنأه بحلول عيد الأضحى، موجها الشكر على جهوده في إثراء الحياة الثقافية بمصر.

وقدم إرميا درع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي إلى وزير الثقافة تقديرا له، فيما أهدى الوزير درع الهيئة العامة للكتاب إلى قداسة البابا تواضروس الثاني - ولسفر قداسته خارج البلاد استلم الدرع نيابة عنه نيافة الأنبا إرميا - وأيضا قدم وزير الثقافة درعي هيئة الكتاب إلى نيافة الأنبا إرميا، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة.

وافتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي معرض الكتاب الثاني والذي تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة والرموز الثقافية والمسيحية.

وقال المركز الثقافي القبطي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المعرض مستمر حتى ١٣ سبتمبر الجاري.

وأضاف المركز، أن جناح هيئة الكتاب يضم أحدث إصداراتها بمختلف المجالات والسلاسل بتخفيضات هائلة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال، وجناح الكتب المخفضة التي يصل سعر الكتاب فيه إلى جنيه واحد، كما يشارك بالمعرض قطاعات وزارة الثقافة ودار أخبار اليوم.

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