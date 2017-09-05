الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب عثر عليها أهالي منطقة الأربعين بأسيوط
الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب عثر عليها أهالي منطقة الأربعين بأسيوط
11:53 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
أسيوط – أسامة صديق:
عثر أهالي منطقة الأربعين بغرب مدينة أسيوط، اليوم الإثنين، علي جثة لشاب غريق أسفل الكوبري الموجود أعلي الترعة المارة وسط المنطقة، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.
تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بالعثور على جثة غريق تبين أنها لـ"عبد الصبور.ع.ع" ١٨ عاما، من قرية درنكة بمركز أسيوط، غارقًا أسفل كوبري منطقة الأربعين بمدينة أسيوط.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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