العرب اليوم: مقتل العشرات من "داعش" ومصر تُدين التجربة النووية لكوريا الشمالية

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان من أبرزها عشرات القتلى من مسلحي داعش في العراق ومقتل جنود روس في مدينة دير الزور، علاوة على زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الدوحة.

1-الجيش العراقي يقتل 55 عناصرا من داعش في العياضية

تعزيزات عسكرية للجش العراقي في تلعفر (أ ف ب)

ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية قتلت 55 من عناصر تنظيم داعش في منطقة العياضية التابعة لقضاء تلعفر شمال غربي الموصل شمالي بغداد.

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2-مقتل جنديين روسيين في دير الزور السورية

القاعدة البحرية الروسية في طرطوس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنديين روسيين في ريف دير الزور السوري بسقوط قذائف أطلقها مقاتلو تنظيم (داعش) الإرهابي.

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3-مقتل مفتي "داعش" في قصف جوي بمحافظة كركوك

مروحية عراقية تقصف مواقع داعش (أ ف ب)

لقى المفتي العام لتنظيم "داعش" الإرهابي مع عدد من مرافقيه مصرعهم في قصف جوي استهدف مجموعة من مسلحي التنظيم في أطراف ناحية الرياض غربي محافظة كركوك العراقية .

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4-قطر تسعى لزيادة تعاونها الاقتصادي مع فرنسا

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في الدوحة أن الدوحة تسعى لزيادة تعاونها الاقتصادي مع باريس "خلال الفترة المقبلة".

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5-مصر تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ ف ب)

أدانت مصر التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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