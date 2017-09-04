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راشفورد يقود إنجلترا للفوز على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

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راشفورد يقود إنجلترا للفوز على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم راشفورد يقود إنجلترا للفوز على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

التحرير

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فاز منتخب إنجلترا على نظيره منتخب سلوفيكيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من المجموعة «F» والتي تضم كلًا من سلوفينيا و اسكتلندا و ليتوانيا ومالطة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

سجل الهدف الأول ستانيسلاف لوبتكا لمنتخب سلوفيكيا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة وتعادل إيريك داير في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني استطاع ماركوس راشفورد من إدراك هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب إنجلترا لــ20 نقطة في المركز الأول بينما يتجمد رصيد سلوفيكيا عند 15 نقطة في المركز الثاني من المجموعة.

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التحرير

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