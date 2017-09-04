ألمانيا يكتسح النرويج بسداسية نظيفة

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حقق منتخب ألمانيا فوزًا ساحقًا على ضيفه النرويجي بنتيجة 6 /صفر في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مرسيدس أرينا" معقل فريق شتوتجارت، فى إطار الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.

المنتخب الألماني سجل 3 أهداف فى أول 20 دقيقة من المباراة، وتقدم مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي بهدف في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة زميله يوناس هيكتور، وأضاف جوليان دراكسلر الهدف الثانى فى الدقيقة 17، ثم سجل تيمو فيرنر الهدف الثالث فى الدقيقة 21، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الرابع فى الدقيقة 40.



وفى الشوط الثانى تمكن ليون جوريتسكا، لاعب وسط شالكه من وضع بصمته وأحـرز الهدف الخامس لألمانيا،قبل أن يختتم المخضرم ماريو جوميز سداسية الماكينات، فى الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

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وحقق منتخب ألمانيا فوزه الثامن على التوالي ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن ايرلندا الشمالية، ويأتي منتخب اذربيجان في المركز الثالث بعشر نقاط يليه منتخب التشيك في المركز الرابع بتسع نقاط ،ثم النرويج في المركز الخامس بسبع نقاط، وأخيرا سان مارينو في المركز السادس بدون نقاط.