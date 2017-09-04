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ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة

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ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى مساء اليوم الاثنين. 

وارتفع بذلك إجمالى حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة.

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وقال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس بعثة الحج الطبية، إن المتوفين هم سعاد حامد عبدالرحمن محمد، تبلغ من العمر ٦٩ عاما، وتتبع حج التضامن، من محافظة المنوفية، وحسنى إبراهيم محمد الرامى، يتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة المنوفية، وسعدية محمد على حسن، تتبع حج القرعة، من محافظة الإسماعيلية، وعايدة عبدالجواد عبدالعزيز، حج فرادى، من محافظة كفر الشيخ.
 
وأضاف الأنصارى، في بيان له، أن المذكورين توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وأكد أنه يتم حاليا التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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التحرير

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