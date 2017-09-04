أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أول تعليق من عباس شومان بعد القرار الجمهوري بالتجديد له وكيلًا للأزهر الشريف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد التجديد له.. وكيل الأزهر: أسأل الله أن أكون عند الظن"

11:04 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

كتب ــ محمود مصطفى:

أعرب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح ، للموافقة على التجديد له مرة ثانية.

وقال شومان في تصريحات له مساء الاثنين، " كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتجديد الثقة، وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن، وأن يعينني على خدمة الدين والوطن".

كان الأزهر الشريف، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 422 لسنة ٢٠١٧ بالتجديد الدكتور عباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف.

وتولى الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، منصب وكيل الأزهر، في سبتمبر عام 2013.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرار جمهوري بالتجديد لعباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف

    أخبار

  • شومان: ترك طواف الوداع وعدم المبيت بمنى لا يفسد الحج

    أخبار

  • وكيل الأزهر يطمئن على امتحانات الدور الثاني للشهادة للثانوية

    أخبار

  • الأزهر: زواج المسلمة من غير المسلم ليس في صالح المرأة

    أخبار

إعلان

45b60392ea.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

مساء dmc - | ليلي عمر | موفدة dmc من أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بباريس "وأخر وأهم الاحداث مؤخرا

مساء dmc - | ليلي عمر | موفدة dmc من أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بباريس "وأخر وأهم الاحداث مؤخرا