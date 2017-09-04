أهالي قتيل يقطعون الطريق أمام مستشفى بنها الجامعي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تجمهر حوالي 100 شخص من أهالي قتيل في مشاجرة أمام مستشفى بنها الجامعي في منطقة أتريب بعد تأخر تشريح جثمان ذويهم، ما تسبب في قطع الطريق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا بوصول "علاء. أ" جثة هامدة إلى المستشفى الجامعي إثر تعرضه للطعن بسكين في الصدر، خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم بقتله "إسماعيل. م" - عاطل، إلا أن أهل المجني عليه تجمهروا أمام المستشفى بعد تأخر تشريح جثمان ذويهم، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية.

انتقلت أجهزة الأمن بقيادة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع التجمهر، لإقناع الأهالي بفض تجمهرهم.