أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أهالي قتيل يقطعون الطريق أمام مستشفى بنها الجامعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أهالي قتيل يقطعون الطريق أمام مستشفى بنها الجامعي

11:01 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    a8bd22c50b.jpg

  • عرض 3 صورة

    ecad031feb.jpg

  • عرض 3 صورة

    e8acc7a841.jpg

إعادة الألبوم

1420 زائرًا للحديقة النباتية بأسوان خلال رابع أيام العيد

الألبوم التالى

1420 زائرًا للحديقة النباتية بأسوان خلال رابع أيام العيد

القليوبية - أسامة علاء الدين:
تجمهر حوالي 100 شخص من أهالي قتيل في مشاجرة أمام مستشفى بنها الجامعي في منطقة أتريب بعد تأخر تشريح جثمان ذويهم، ما تسبب في قطع الطريق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا بوصول "علاء. أ" جثة هامدة إلى المستشفى الجامعي إثر تعرضه للطعن بسكين في الصدر، خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم بقتله "إسماعيل. م" - عاطل، إلا أن أهل المجني عليه تجمهروا أمام المستشفى بعد تأخر تشريح جثمان ذويهم، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية.

انتقلت أجهزة الأمن بقيادة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع التجمهر، لإقناع الأهالي بفض تجمهرهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إعادة الحركة المرورية أمام مستشفى بنها الجامعي

    أخبار

  • إصابة شخص وسيدة بطلقات خرطوش في مشاجرة بأسيوط

    أخبار

  • سقوط قتيل و 4 مصابين في خلاف على قطعة أرض زراعية بقنا

    أخبار

  • ضربهما بيد فأس.. حبس "حنتيرة" بتهمة قتل وإصابة نجليه بالقليوبية

    أخبار

إعلان

1231f42471.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم