وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الثاني بالكاتدرائية المرقسية في العباسية -صور

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القاهرة- مصراوي:

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي معرض الكتاب الثاني والذي تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة والرموز الثقافية والمسيحية.

وقال المركز الثقافي القبطي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المعرض مستمر حتى ١٣ سبتمبر الجاري.

وأضاف المركز، أن جناح هيئة الكتاب يضم أحدث إصداراتها بمختلف المجالات والسلاسل بتخفيضات هائلة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال، وجناح الكتب المخفضة التي يصل سعر الكتاب فيه إلى جنيه واحد، كما يشارك بالمعرض قطاعات وزارة الثقافة ودار أخبار اليوم.