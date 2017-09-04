بعد التجديد له.. وكيل الأزهر: أسأل الله أن أكون عند الظن"

كتب ــ محمود مصطفى:

أعرب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، للموافقة على التجديد له مرة ثانية.

وقال شومان في تصريحات له مساء الاثنين، " كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتجديد الثقة، وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن، وأن يعينني على خدمة الدين والوطن".

كان الأزهر الشريف، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 422 لسنة ٢٠١٧ بالتجديد الدكتور عباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف.

وتولى الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، منصب وكيل الأزهر، في سبتمبر عام 2013.