الأطفال يحتفلون بولادة «أبو حراب» و«الإيل الأوروبي» في حديقة حيوان الفيوم (صور)

التحرير

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شهدت حديقة الحيوان بالفيوم، اليوم الاثنين، زحامًا شديدًا من الأهالى في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال مع أسرهم وأبنائهم بالعيد.

والتقطت "التحرير" صورا للأهالي في أثناء افتراشهم "النجيلة" برفقة أسرهم داخل الحديقة، والذين اصطحبوا الأطعمة والفاكهة والمشروبات، لتناولها على مدار اليوم، فيما حرص الآباء على التقاط الصور لأبنائهم برفقة الحيوانات، أمّا الأطفال فحرصوا على تناول "الأيس كريم" وإطعام الحيوانات المختلفة وخصوصًا الأسد والقردة.



بدوره، قال جمال نشأت، مدير حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، إنّ إقبال الأهالي على الحديقة ارتفع خلال أيام العيد، إذ بلغ عدد رواد الحديقة 1450 زائرًا في رابع أيام العيد.

وأشار نشأت في حديثه لـ"التحرير" إلى أنه لم يتلق أي استغاثات أو شكاوى، مشيدا بجهود أفراد الأمن داخل الحديقة، مشيرًا إلى أنه أعلن حالة الطوارئ بالحديقة قبل العيد بعدة الأيام، ومنع الأجازات والراحات تمامًا، وقام بتطوير دورات المياه، وتطوير المساحات الخضراء التي تآكلت منذ فترة.

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ولفت مدير حديقة الحيوان إلى أنّ اليوم الرابع في العيد كان مختلفا إذ شهد ولادة حيوانيين هما "أبو حراب" و"الإيل الأوروبي"، واللذين فرح الأطفال بهما كثيرًا وقدموا لهما الأطعمة.

وأوضح أنّ الحديقة بها حيوانات كثيرة مثل الأسود والنسانيس والغزلان والإيل وغيرها، بالإضافة إلى جزيرة البط وبيت الزواحف، موضحًا أنهم أنشأوا ملعبا للأطفال أيضًا ليستمتعوا باللعب فيه.

وتابع مدير الحديقة حديثه بأنّ الزوار ليسوا من الفيوم فقط إذ تأتي رحلات كثيرة من بني سويف والمنيا ومحافظات شمال الصعيد، لقضاء اليوم داخل الحديقة، لذلك تم تزويد عدد دورات المياه وتطويرها لتستوعب الزيادة في أعداد الزائرين، وتضم الحديقة حاليا 5 دورات للرجال و5 دورات للرجال.