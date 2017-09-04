وكيل الزراعة بالفيوم: تأجيل افتتاح موسم جني القطن

الفيوم - أ ش أ:

قال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه سيتم تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة غدًا إلى المحافظة لافتتاح موسم جني القطن".

وأصدرت العلاقات العامة بمحافظة الفيوم بيانًا أكدت فيه تأجيل الزيارة.