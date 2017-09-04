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1420 زائرًا للحديقة النباتية بأسوان خلال رابع أيام العيد

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مصراوي Masrawy

1420 زائرًا للحديقة النباتية بأسوان خلال رابع أيام العيد

10:38 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:
قال الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن عدد زوار الحديقة خلال اليوم الرابع لعيد الأضحى بلغ 1420 زائرًا بينهم 20 سائحًا أجنبيًا.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية أن الإقبال على الحديقة خلال اليوم الأول كان ضعيفًا جدًا بسبب عدم خروج معظم الأسر لقيامهم بأعمال ذبح الأضاحي، بينما شهد اليوم الثاني زيادة في عدد الزائرين الذين بلغوا ألفًا و825 مصريًا وأجنبيًا، وأمس الأحد وصل عدد زائري الحديقة إلى 2050 زائرًا.

وأكد مدير عام الحديقة النباتية أن الحديقة تعد من أشهر المواقع التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية، لطبيعتها الخلابة وما تضم من أندر أنواع النباتات على مستوى العالم.

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