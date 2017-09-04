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ارتفاع نسبة الإشغال السياحي بالعين السخنة إلى 100%

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مصراوي Masrawy

ارتفاع نسبة الإشغال السياحي بالعين السخنة إلى 100%

10:32 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

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1420 زائرًا للحديقة النباتية بأسوان خلال رابع أيام العيد

السويس - حسام الدين أحمد:
شهدت القرى السياحية والمنتجعات بالعين السخنة خلال رابع أيام عيد الأضحى إقبالاً متزايدًا، إذ بلغت نسبة الإشغال 100% مع توافد عدد كبير من المصطافين من القاهرة والدلتا.

وأوضح محمد جودة، مدير عام السياحة في السويس، أنه من المنتظر أن تشهد عطلة الأسبوع الحالي زيادة في الإقبال وارتفاعًا في نسبة الإشغال عن عطلات الأسابيع الماضية، ما يعوض موسم الصيف الذي شهد إقبالاً متوسطًا.

وأشار جودة، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن بعض الأسرة التي وفدت اليوم على السخنة أكدت حجز 3 أيام، لافتًا إلى أنهم يعتبرون أن الأسبوع الحالي نهاية المصيف، وأن الأسبوع المقبل سيخصص لتجهيز مستلزمات المدارس.

كما شهدت الشواطئ الخاصة التابعة للشركات إقبالاً ملحوظًا، وتوافدت في الساعات الأولى من صباح اليوم عشرات الأتوبيسات التابعة لشركات سياحية تنظم رحلات اليوم الواحد للسخنة.

ويقول وليد الجارحي، مشرف على أحد الشواطئ الخاصة، إن تذاكر الدخول للأفراد في موسم العيد بلغت 20 جنيهًا للفرد في الشواطئ القريبة من الأدبية، وتراوحت بين 50 و70 جنيهًا في الشواطئ الأخرى البعيدة عنها.

ولفت إلى أن الشواطئ تقدم تخفيضًا على الأعداد الكبيرة كأتوبيسات الرحلات والميني باص، وتكتفي بالحصول على 450 جنيهًا للميكروباص سعة 14 راكبًا، بدلاً من 700 جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة للأتوبيسات الكبيرة.

وأضاف أن الشواطئ الأعلى سعرًا في تذاكر الدخول توفر مظلات للمصطافين، بينما يستأجرون الكرسي بـ 5 جنيهات. وأوضح أنه على الرغم من زيادة الإقبال خلال رابع أيام العيد، إلا أن الأعياد الماضي كانت تشهد زحامًا أكثر وتوفدًا ملحوظًا أكثر من العام الجاري.

ولفت إلى أن السبب في ذلك ارتفاع سعر الوقود الأخير والذي رفع تكلفة الرحلات من القاهرة ومحافظات الدلتا إلى السويس.

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