10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إن الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة، ودعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى مراجعة سجل إيران في كلا من سوريا والعراق، وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو مصر شريك لا غنى عنه بالنسبة لإيطاليا، وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصحفيين.

1-وزير النقل الروسي: الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة

وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف (أ ف ب)

صرح وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف بأن الخبراء الروس يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار القاهرة.

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2- قرقاش: سمعة إيران بين جيرانها أجدر بالمراجعة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (أ ف ب)

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى مراجعة سجل إيران في كل من سوريا والعراق، وذلك ردًا على تغريدة لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي.

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3-ماكرون:الصحفيون ليسوا محور اهتمامي

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (أ ف ب)

وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللوم الى الصحفيين الذين قال انهم "يبالغون بالاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماما كافيا بالبلد" عندما سأله مراسلو قناة "فرانس 2" العامة عن سبب إقلاله من التصريحات الإعلامية.

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4- ألفانو: مصر شريك لا غنى عنه بالنسبة لإيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن سفير بلاده لدى مصر جيامباولو كانتيني سيتسلم منصبه بالقاهرة في 14 سبتمبر الجاري.. لافتا إلى أنه في اليوم نفسه، سيباشر السفير المصري هشام بدر مهامه في روما.

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5- فيلتمان: يجب أن نسخر كل القنوات للرد على استفزازات كوريا الشمالية

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان

اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان أن "قوة التجربة النووية الكورية الشمالية تزيد ألف مرة على قنبلة هيروشيما بل تعادل نحو 5 أضعاف قنبلة هيروشيما"

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6-مسؤول روسي بارز: حل الازمة الكورية الشمالية الوحيد "سياسي دبلوماسي"

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف (أ ف ب)

طالب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، يوم الاثنين، حكومة كوريا الشمالية بضرورة الكف عن التصرفات الاستفزازية التي من شأنها زعزعة الأوضاع.

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7-المتحدث باسم المفوضية الأوربية: تركيا تتخذ خطوات ضخمة تبعدها عن أوروبا

المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارجاريتيس شيناس (أ ف ب)

استبعدت المفوضية الأوروبية انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، معللة ذلك بأفعال السلطات التركية.

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8-المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية:الصين بذلت جهود لحل المشكلة النووية لكوريا الشمالية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية

قالت وزارة الدفاع الصينية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي تتعامل مع كوريا الشمالية غير مقبول وظالم.

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9-رئيس الوزراء الإسباني: سكان كتالونيا لا يمكنهم تنفيذ الاستفتاء كما هو مخطط له

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي

أعرب ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، عن رفضه الواضح لاستفتاء الانفصال المثير للجدل المزمع إجراؤه في إقليم كتالونيا بعد نحو أربعة أسابيع.

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10-مسؤول عراقي: المئات نزحوا من مناطق غرب الأنبار

حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الأنبار

أعلن مسؤول حكومي عراقي نزوح المئات منذ يوم أمس من عدد من الأقضية غربي الأنبار إلى مخيمات النزوح في مدينة الرمادي 110 كلم غرب بغداد.

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