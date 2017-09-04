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الرئيس اليمني يعين العقيلي رئيساً لهيئة الأركان العامة

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مصراوي Masrawy

الرئيس اليمني يعين العقيلي رئيساً لهيئة الأركان العامة

10:40 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الرئيس اليمني يعين العقيلي رئيساً لهيئة الأركان العامة

صنعاء - (د ب أ)
أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين العميد ركن طاهر علي عيضة العقيلي رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة لواء ،خلفا للواء الركن محمد المقدشي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن هادي أصدر قراراً جمهورياً قضى بإقالة المقدشي من منصبه وتعيينه مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة ومندوباً في قيادة القوات المشتركة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وترقيته الى رتبة فريق".

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار المعارك المسلحة بين قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من جهة أخرى، في عدة مناطق باليمن.

وتقود تحالفا عسكريا عربيا منذ نهاية شهر مارس عام 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الذي يتهم الحوثيين بالانقلاب على السلطة بقوة السلاح.

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