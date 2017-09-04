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البيئة: إنقاذ شاب أصيب في جولة بمحمية وادي دجلة

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مصراوي Masrawy

البيئة: إنقاذ شاب أصيب في جولة بمحمية وادي دجلة

10:16 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

البيئة: إنقاذ شاب أصيب في جولة بمحمية وادي دجلة

كتبت- مادي غيث:

أصيب شاب أثناء احتفاله بعيد الأضحى بمحمية وادي دجلة شرق المعادي حيث تعثر أثناء جولة لأودية وجبال المحمية.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان صحفي، أن فريق عمل المحمية أنقذ الشاب بعد عمل كافة الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأوضحت الوزارة أن فريق عمل المحمية تلقى اتصالًا تليفونياً من أحد الزوار يطلب الاستعانة بالعاملين بالمحمية لحدوث إصابة شديدة لأحد زملائه الذين يمارسون المشي "hiking" داخل المحمية عند الكيلو ٢.٥ أعلى الجبل.

وأضافت الوزارة أنه تم الدفع بأحد العاملين لمكان الحادث حيث قام بعمل كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب إلا أن الإصابة كانت شديدة وتستدعي تدخل جراحي فتم نقله من أعلى الجبل إلى الأسفل ثم إلى البوابة الرئيسية ومنها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأشار المهندس أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة، إلى أنه تم تدريب عدد من العاملين بالمحميات على القيام بالإسعافات الأولية ومواجهة الطوارىء بمركز الهلال الأحمر المصري وذلك بالتعاون مع مشروع الاستدامة المالية المحميات مع توفير شنط إسعافات أولية بالمحميات لتوفير الرعاية الصحية الأولية في حالة الطوارئ.

وتقع محمية وادي دجلة، شرق حي المعادي في الصحراء الشرقية في محافظة القاهرة، وتعتبر من الأودية المهمة التي تمتد من الشرق إلى الغرب، وتتميز المحمية بمجموعة من الوديان تمر بها صخور الحجر الجيري، التي ترسب في البيئة البحرية بالصحراء الشرقية منذ 60 مليون سنة. لذلك هي غنية بالحفريات التي تعود إلى عصر الإيوسين.

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