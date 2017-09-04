قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

طرابلس - (د ب أ)

استقبل المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ"الجيش الوطني الليبي" في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور ليبيا حاليا.



وكان لودريان وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس، برفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورميو، وعدد من مسؤولي الحكومة الفرنسية.



وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، فائز السراج استقبل الوزير الفرنسي ومرافقيه في مقر المجلس الرئاسي، حيث جرى بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، بما فيها اتفاق باريس، وسبل دعم حرس الحدود وخفر السواحل والحرس الرئاسي الليبي، وكذلك بحث مسألة عودة السفارة الفرنسية في ليبيا التي أكد لودريان قرب عودتها بشكل تدريجي.



وبعد زيارة طرابلس أعلن لودريان أنه سيزور مصراتة ثم مدينتي بنغازي وطبرق شرق ليبيا.



وتعهد لودريان، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، بالتزام فرنسا بتسوية النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أن "هدفنا هو بالتأكيد استقرار ليبيا في صالح الليبيين أنفسهم لكن أيضًا لما فيه مصلحة البلدان المجاورة التي نحن جزء منها بشكل ما".