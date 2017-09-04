عامل بالسكك الحديدية يطالب بتكريمه لإنقاذه ركاب قطار من الموت

التحرير

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روى إسماعيل سيد إسماعيل محمد عامل بمزلقان محطة قلوصنا بمحافظة المنيا محاولته إنقاذ سائق سيارة نقل وركاب أحد القطارات من الموت.

وتعطلت سيارة نقل محملة بالرمال من سائقها خلال عبورها المزلقان مساء أمس الأحد، وفشل السائق في إصلاح العطل، في الوقت الذي تصادف فيه مرور القطار «رقم 2006»، فاصطدم بها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتسبب ذلك في توقف حركة القطارات في الاتجاهين حتى تم رفع آثار السيارة المنكوبة، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل الاصطدام.

وقال العامل البالغ من العمر 40 عاما، لـ"التحرير" إنه فوجئ باتصال تليفوني من ملاحظ بلوك مركز مطاي يخبره بوجود سيارة نقل محملة بالرمال تقف على شريط السكك الحديدية بالمزلقان، بعد تعطلها، فأـغلق التليفون وأسرع ليشاهد السيارة المعطلة في الوقت الذي تصادف فيه قدوم القطار رقم «2006 vip» قادم من القاهرة في طريقة إلى أسوان.

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وأوضح إسماعيل أنه قام بتطبيق لائحة السكك الحديدية ووضع كبسولتين على شريط القطار، متابعا: «رفعت العلم الأحمر على بعد 450 مترا، لكي أنبه سائق القطار القادم بوجود خطر أمامه».

وأضاف خفير مزلقان قلوصنا: «عند مرور القطار على الكبسولتين انفجرتا فقام سائق القطار بتهدئة السرعة ولكنه لم يتمكن من التوقف فحدث التصادم»، مؤكدًا أن الحادث لم ينجم عنه وقوع مصابين، سواء بالقطار أو السيارة.



ولفت عامل المزلقان إلى أنه منع كارثة مُحققة بعد تنفيذ تعليمات الوقاية الموجودة بلائحة السكك الحديدية ولولا ذلك لكانت أزهقت أرواح من ركاب القطار، على حد قوله.



ونوه إسماعيل إلى أن الهيئة العامة للسكك الحديدية استدعته للحضور إلى مقر القاهرة، واختتم بتوجيه طلب إلى وزير النقل هشام عرفات بلقائه وتكريمه.



واستمعت نيابة سمالوط لأقوال إسماعيل خلال التحقيقات في الحادث والتي استمرت 9 ساعات متواصلة.

وكان فريق من النيابة العامة بإشراف تامر المرشدي رئيس نيابة مركز سمالوط، وأحمد مختار وكيل النيابة، والمستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد عاين موقع الحادث، وقررت النيابة استدعاء سائق السيارة النقل وخفير المزلقان وسائق القطار لسماع أقوالهم حول ظروف وملابسات الحادث.