ميركل تحث ترامب على التوصل لحل سلمي للأزمة مع كوريا الشمالية

برلين - (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي لايجاد حل سلمي للأزمة مع كوريا لشمالية، فيما تتصاعد لغة الحرب بين واشنطن وبيونجيانج.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة إن ميركل وترامب أعربا عن اتفاقهما في الرأي خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين حول وجوب تمرير مجلس الأمن الدولي لعقوبات أكثر شدة ضد كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية تحت الأرض.

وأبلغت ميركل ترامب أنها ستضغط على دول الاتحاد الأوروبي لكي تؤيد فرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، والتي تأمل أن تثني النظام الانعزالي عن مواصلة خرق القانون الدولي.