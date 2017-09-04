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الإمارات تطلق خدمة إلكترونية للتواصل مع السجناء بالصوت والصورة

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مصراوي Masrawy

الإمارات تطلق خدمة إلكترونية للتواصل مع السجناء بالصوت والصورة

10:18 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الإمارات تطلق خدمة إلكترونية للتواصل مع السجناء بالصوت والصورة

أبوظبي - (د ب أ)
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الاثنين، اعتماد خدمات إلكترونية ذكية تتيح لذوي المسجونين التواصل مع السجناء عبر التواصل بالصوت والصورة.

كما تتيح الخدمات الجديدة لوكيل النائب العام التحقيق عن بعد مع المتهمين والشهود.

وأعلن مكتب النائب العام للإمارات المستشار حمد الشامسي إطلاق برنامج (النيابة العامة الإلكتروني)، للتيسير على المتعاملين مع النيابة العامة واختصار الوقت والجهد.

وقال مسؤولون في النيابة للصحفيين إن البرنامج يتضمن تطبيق (الزيارة الذكية لنزلاء المؤسسات العقابية)، وهو برنامج يمكن المعاقين وكبار السن من التواصل مع ذويهم من السجناء بالصوت والصورة من أي مكان في الدولة أو من خارجها، ما يقلل من الانتقال إلى مقار السجون.

وذكروا أن البرنامج يتضمن أيضا تطبيق وكيل النيابة الذكي، الذي يتيح لعضو النيابة العامة تلقي طلبات الجمهور، والبلاغات والعرائض واصدار أذون التفتيش والضبط والاحضار، الى جانب إصدار أوامر كف البحث عن الأشخاص المطلوبين، كما يمكن البرنامج عضو النيابة من التحقيق عن بعد مع الأطراف سواء كانوا شهوداً أو متهمين أو خبراء، وسماع اقوالهم بالصوت والصورة.

وقالت وزارة العدل ان هذه الخدمات تهدف الى الانتقال بخدمات النيابة العامة والعدالة الجنائية الى أفاق أعلى ،باستغلال مستحدثات العصر من الوسائل والتقنيات الحديثة لتحقيق العدالة الناجزة والميسرة.

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