السباح محمد الحسيني يصل القاهرة بعد محاولته عبور بحر المانش

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، السباح المصري محمد الحسيني، عائدًا من إنجلترا بعد محاولته لعبور المانش بين إنجلترا وفرنسا، واجتيازه لـ16 كيلو سباحة فى 7 ساعات متواصلة.

ووصل البطل المصري على الطائرة المصرية القادمة من لندن وقامت سلطات المطار بإنهاء اجراءات وصوله، وكان في استقبال بالمطار أفراد أسرته.

يذكر أن السباح محمد الحسينى دخل فى منطقة تيارات عكسية شديدة خلال محاولته لعبور المانش، وقضى أكتر من ساعة سباحة وهو ثابت لم يتقدم خطوة واحدة، حتى تم توقف ذراع وقدمه عن الحركة من شدة البرودة، وتم إخراجه من المياه من قبل المدرب وفريق المتابعة له.

يعد محمد الحسيني سباح مصري من ذوى القدرات الخاصة "متلازمة داون"، يبلغ من العمر 17 عاما، وقد خاض تدريباته الأخيرة بمدينة الغردقة، ليسجل المحاولة لعبور المانش بين إنجلترا وفرنسا، خصص مدة 5 ساعات يوميا للتمرين، وكان يسبح في الساعة الواحدة 3 كم، للوصول إلى 36 كيلو.