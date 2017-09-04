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عمرو خالد للساخرين منه: موعدنا يوم القيامة (فيديو)

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عمرو خالد للساخرين منه: موعدنا يوم القيامة (فيديو) عمرو خالد للساخرين منه: موعدنا يوم القيامة (فيديو)

التحرير

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وجه الداعية عمرو خالد، الشكر لكل من دافع عنه مؤخرًا، بعد انتقاده على خلفية دعائه لمتابعي صفحته عبر «فيسبوك»، أثناء تأديته مناسك الحج، مؤكدًا أنه مستمر في تقديم رسالته دون الالتفات للساخرين منه، وشدّد على اعتزازه بذلك طيلة 20 عامًا.

أضاف خالد، خلال مقطع نشره عبر قناته بـ«يوتيوب»، اليوم الاثنين، «البعض خاض في عرضي وسخر مني واجتزأ حديثي وأكل لحمي دون أن يتحقق، وأقول لهم موعدُنا يوم القيامة»، مشيرًا إلى أنه لم يقل مطلقًا أنه يحتكر الحقيقة، ولم يُجبر أحدًا على متابعته، وأعرب عن افتخاره الشديد بالـ30 مليون متابع له عبر «فيسبوك»، وأنه يعتبرهم أسرته الكبيرة.

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تابع: «إنتوا زعلانين ليه؟ بدعي لمتابعي صفحتي وفاءً لهم، ده حقهم عليّا، ده واجبي، بتلوموني على أني بدعيلهم لما أطلع الحج؟ أنا مش فاهم البعض زعلان ليه؟ من يقول إني دعيت لهم وحدهم ولم أدع لباقي المسلمين كذب وافتراء، أنا دعيت لكل مسلمي العالم بالاسم، هذا تزوير واجتزاء والله سيُحاسب عليه، والله هو وحده من يحكم على نوايا الناس».

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التحرير

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