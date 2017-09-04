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مقتل جنديين روسيين في دير الزور السورية

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مصراوي Masrawy

مقتل جنديين روسيين في دير الزور السورية

09:54 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

مقتل جنديين روسيين في دير الزور السورية

موسكو - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقتل جنديين روسيين في ريف دير الزور السوري بسقوط قذائف أطلقها مقاتلو تنظيم (داعش) الإرهابي.

ذكرت ذلك قناة ( اليوم) في نبأ عاجل لها دون التطرق الى مزيد من التفاصيل.

كانت مصادر سورية قد ذكرت أن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه أصبحوا على بعد 3 كيلومترات من (جيب) خاضع لسيطرة يحاصره تنظيم داعش الإرهابي في مدينة دير الزور.

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Asha

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