مقتل جنديين روسيين في دير الزور السورية
مقتل جنديين روسيين في دير الزور السورية
09:54 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
موسكو - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقتل جنديين روسيين في ريف دير الزور السوري بسقوط قذائف أطلقها مقاتلو تنظيم (داعش) الإرهابي.
ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق الى مزيد من التفاصيل.
كانت مصادر سورية قد ذكرت أن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه أصبحوا على بعد 3 كيلومترات من (جيب) خاضع لسيطرة الحكومة يحاصره تنظيم داعش الإرهابي في مدينة دير الزور.
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