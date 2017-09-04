مستشار شيخ الأزهر: اضطهاد المسلمين في بورما جريمة دولية

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قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر للشئون الخارجية، إن ما يحدث من اضطهاد ضد مسلمي «الروهنجا» في بورما، يخالف العديد من الإعلانات، والاتفاقيات الدولية، ابتداءً من مواثيق الأمم المتحدة عام 1948، إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنها تعد جريمة دولية.

أضاف مهنا، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، الاثنين، أن كل هذه الجرائم تشكل تهديد للسلم والأمن الدولي، مشيرًا إلى أنه يجب على دول العالم الإسلامي تحريك دعوة للمحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة بورما، لمشاركتها في هذه الجرائم؛ لسكوتها عليها بهذه الصورة، ما يعتبر إقرارًا منها بذلك.

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وتابع: «يجب الضغط على كافة دول العالم لاتخاذ موقف جاد وحازم، ضد مجرمي هذه الحكومة، وقطع العلاقات مع مثل هذه الحكومة التي تنحو منحي ضد الإنسانية».