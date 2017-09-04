أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حقوقى يطالب بمحاكمة مينامار أمام الجنائية الدولية

Google+ Print
حقوقى يطالب بمحاكمة مينامار أمام الجنائية الدولية حقوقى يطالب بمحاكمة مينامار أمام الجنائية الدولية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، الجرائم الوحشية وأعمال القتل والتهجير التي تُرتَكَب في حق الأقلية الروهنغية المسلمة في ميانمار (بورما)، بمباركة وتواطؤ ومشاركة من الجيش والشرطة.

وطالب عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ "التحرير"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة صريحة وواضحة لهذه الجرائم ضد الإنسانية، والضغط على حكومة ميانمار لوقف هذه الأعمال الوحشية، وتوفير حماية دولية لأقلية الروهينغا، مطالبًا مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم، وتقديم الجناة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

شاهد أيضا

وأكد عبد السلام أن مصداقية هيئة الأمم المتحدة، تكمن أساسا في اتخاذها إجراءات ملموسة وعاجلة؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على الوقف الفوري لها، وتقديم المسؤولين للمحاكمة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد الأبرياء والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن هذا السبيل الوحيد كي تعود للقانون الدولي هيبته، وتعود لمنظمة الأمم المتحدة شخصيتها الاعتبارية والقانونية فعليا كما ناشد نائب رئيس مننظمة الحق كل المنظمات الحقوقية و الإغاثية والإنسانية والدول المجاورة لبورما وإقليم أركان التدخل العاجل وبذل كل الجهود وتنسيقها لحماية المدنيين المهجرين وإغاثتهم برا وبحرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)