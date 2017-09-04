«القعيد» عن تزوير قلادة النيل الخاصة بنجيب محفوظ: ابنته لا تكذب

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قال الكاتب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، إن الدهشة أصابته بعد تصريحات ابنة الروائي العالمي نجيب محفوظ، بأن قلادة النيل التي حصل عليها والدها، نهاية الثمانينات، كانت مزّورة.

أضاف القعيد، في تصريحات له عبر قناة «الحرة»، الاثنين، «ابنة محفوظ التي أعرفها جيدًا منذ ولادتها لا تعرف الكذب، لكن استغرابي حول الصمت الذي دام 29 عامًا حول الواقعة».

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تابع: «كنت أتمنى أن تتحرى وزارة الثقافة الأمر، وأن تُصدر بيانًا توضح فيه الحقيقة، التستر بالصمت يُزعجني كثيرًا.. الآن يتم الإعداد لمتحف نجيب محفوظ، وحينما يتم مدّه بقلادة مزّوة، فإن المتحف سيكون في نظر الجميع مزيّف ومزّور».