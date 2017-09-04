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البلاعات المكشوفة تُهدد حياة المواطنين في القليوبية (صور)

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التحرير

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باتت بلاعات الصرف المكشوفة مصدر رعب لأهالى كفر عزب غنيم التابعة لمدينة كفر شكر في محافظة القليوبية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة أعمال سرقات أغطية بلاعات الصرف الصحى في القرية، إذ قال خالد عبدالحميد، أحد أهالى كفر عزب غنيم، إنهم تقدموا بشكاوى إلى المسؤولين لإيجاد حل لمشكلة البلاعات المكشوفة لكن دون جدوى.

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وأبدى عبدالحميد خوفه على حياة أطفاله من السقوط داخل بلاعات الصرف خلال سيرهم بالقرية، وتابع: «دا ممكن يقع فيها كبار السن».

وفي سياق متصل، أشار المواطن إلى أن الجزء الشرقي من قرية كفر عزب غنيم يفتقر إلى خدمة الصرف الصحي لاسيما شارع الجبانة والمسجد الشرقى وطريق المدارس مما يكبدهم مبلغ 80 جنيهًا لنقلة الصرف بـ«عربات الكسح» كل 5 أيام.

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«مستنيين يحصل وبعدين يتحركوا».. بهذه الجُملة التقط على محمد من أهالى القرية، حديثه مع «التحرير».

وأكد محمد أن البلاعات المكشوفة والمنتشرة في أرجاء القرية تهدد أهالي القرية وسياراتهم فى الليل نظرًا لضعف الإنارة وسوء حالة الطرق والشوارع. 

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الأهالي لجأوا إلى حيلة «إطارات السيارات»، إذ وضعوها على البلاعات المكشوفة خشية سقوط أطفالهم والموت بها، بحسب جلال سالم من أهالي القرية. 

عدد من أهالي القرية، أكدوا خلال جولة "التحرير" في القرية، أن مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف والصحي ومجلس المدينة لم يحرك ساكنًا لحل المشكلة، وطالبوا بتركيب أغطية بديلة خوفا على حيات أسرهم.

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وهو الأمر الذي رد عليه محمد صلاح رئيس مجلس مدينة كفر شكر، قائلا إن أغطية بلاعات الصرف الصحي تتكلف مبالغ طائلة، مشيرا إلى وجود عصابات تسرق الأغطية باستمرار.

ولفت صلاح إلى أنه تواصل مع مسؤولى الجهاز التنفيذى بمحافظة الغربية لوضع حل للمشكلة، مضيفًا: «هنغطيها بأغطية أسمنتية من الصبة لحين التسليم النهائي لمشروع الصرف حرصًا على حياة المواطنين».

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التحرير

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