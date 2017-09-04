«الصحفيين» تهاجم أمين «الأعلى للجامعات»: لا علاقة لك بالنقابات

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قال أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلي للجامعات، لا علاقة له بما يحدث فى النقابات من قرارات سواء سلبية أو ايجابية و أن أى قرار تتخذه النقابة يتم بعد دراسة و فهم كامل للموضوع.

وأكد أبو السعود، في تصريحات صحفية، أنه على دراية تامة بكل التفاصيل المتعلقة بالقرارات والمعادلات الخاصة بالتعليم المفتوح، والفرق بين الشهادة المعادلة وغير المعادلة، حتى بما فيها القرارالأخير للمجلس الأعلي للجامعات الذي جعل من التعليم المفتوح شهادة مهنية، وتابع: "من باب أولى أن يوضح المجلس الفرق للطلاب قبل التحاقهم بالكليات، خاصة إن الشهادة المهنية هي شهادة عليا أيضا طالما يحصل عليها الطالب خلال 4 أعوام، كما أنه يجب علي المجلس مراقبة الجامعات التي تنشئ برامج تعليم مفتوح دون الحصول علي الموافقة".

وشدد أبو السعود، على أن "الأعلي للجامعات" أكبر مخطئ في تطبيق التعليم المفتوح في الجامعات خلال الفترة الماضية لاعتباره دخلا إضافيا للجامعات ، بدليل إنه راجع نفسه بعد الضغط المجتمعي عليه، وحولها إلي شهادة مهنية ، وإن كان أمر الشهادة المهنية محتاج توضيح ووضعه في مفهومه وإطاره الصحيح.

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وكان الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، قد علق على قرار نقابة الصحفيين بمنع خريجى التعليم المفتوح من القيد بالنقابة، قائلا إن القانون فى صف خريجى التعليم المفتوح وإن أول قضية سيرفعها أى خريج منهم سيكسبها ويجبر نقابة الصحفيين على قبول قيده، مؤكدا أن التعليم المفتوح ملغى بالفعل بقرار من المجلس لكنه يتحدث عن الذين التحقوا بالتعليم المفتوح بشكله القديم.

وأشار إلى أن النقابة ليس من حقها اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن قانون النقابة ينص على قبول تسجيل أى شهادة من الجامعات المصرية الحكومية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن هذه الشهادات معترف بها، أما فيما يخص التعيينات، فالمؤسسة من حقها المفاضلة ووضع الشروط الخاصة بها وامتحانات القبول والمقابلات الشخصية كما تشاء، لكن التسجيل فى النقابة لا ينص على ذلك.