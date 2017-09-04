الشامي: لم أفكر لحظة واحدة في عرض الأهلي

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كتب: أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أعرب عبد الله الشامي، المدافع الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بإرتداء القميص الأحمر، مؤكدا أنه حقق حلم حياته باللعب للأهلي.

وقال الشامي عقب توقيعه على عقود انضمامه للقلعة الحمراء، إن اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، خصوصا وأن الأهلي هو أكبر الأندية العربية والإفريقية وصاحب البطولات والإنجازات التي لم يحققها أحد، مشيرا إلى أن اللعب لنادي البطولات ومزاملة نجومه كان من أهم أحلامه في مشواره مع الساحرة المستديرة.

وأضاف اللاعب السوري إنه فور عرض عليه أمر انضمامه للأهلي لم يفكر للحظة واحدة ووافق على الفور، بل إنه لم يكن يصدق نفسه بأن الأهلي يريد التعاقد معه.

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وأشار الشامي إلى أنه قام بقطع مسافة نحو 16كم بين الحدود السورية واللبنانية وتحمل الكثير من المخاطر وسط طرق صعبة، من أجل مقابلة عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالأهلي، في لبنان للتوقيع على عقود انضمامه للأهلي.

وكشف الشامي عن أنه كان يتمنى اللعب بجانب عماد متعب، نجم الأهلي، وهو ما تحقق بانضمامه للأحمر، مشيرا إلى أنه كان أيضا يريد اللعب بجانب حسام غالي، لكن الحظ لم يحالفه بعد انتقال غالي لفريق النصر السعودي.

وأكد لاعب الأهلي الجديد أنه حاليا يلعب مع المنتخب الأولمبي السوري، وأن انضمامه للأهلي سيساعده على الانضمام للمنتخب السوري الأول، متمنيا أن ينجح المنتخبين المصري والسوري في التأهل لكأس العالم بروسيا 2018.