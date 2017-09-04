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منتخب مصر بالزي التقليدي أمام أوغندا (صورة)

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منتخب مصر بالزي التقليدي أمام أوغندا (صورة) منتخب مصر بالزي التقليدي أمام أوغندا (صورة)

التحرير

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انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الوطني مع نظيره الأوغندي المقرر اقامتها مساء الثلاثاء على استاد برج العرب، وتم الاتفاق أن يرتدي يلعب الفراعنة الزي التقليدي الذي يتكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما تلعب أوغندا بالأبيض والأسود والأبيض.

وحضر الاجتماع مراقب وحكام المباراة وإداري المنتخب الوطني ونظيره الأوغندى، إلى جانب مسؤلي مديرية أمن الإسكندرية وتم الاتفاق مع الأمن على ضرورة وصول الفريقين للملعب قبل انطلاق المباراة بـ90 دقيقة.

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ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي مساء الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من الصتفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 2018.

المنتخب الوطني

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التحرير

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