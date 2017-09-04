المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوغندا

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أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مرانه الأخير استعدادا لمباراته غدًا مع أوغندا في الجولة الرابعة لتصفيات كاس العالم روسيا 2018 .

وأقيم المران في الساعة السادسة والنصف باستاد برج العرب واطمأن خلاله هيكتور كوبر المدير الفني وجهازه المعاون على سلامة وجاهزية اللاعبين الـ26 المنتظمين في المعسكر المغلق ببرج العرب.

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وحضر المران هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد مجاهد وكرم كردي وسيف زاهر وحازم إمام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي مساء الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من الصتفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.