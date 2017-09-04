أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوغندا

Google+ Print
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوغندا المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوغندا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدى الوطني الأول لكرة القدم مرانه الأخير استعدادا لمباراته غدًا مع أوغندا في الجولة الرابعة لتصفيات كاس العالم 2018 .

وأقيم المران في الساعة السادسة والنصف باستاد برج العرب واطمأن خلاله هيكتور المدير الفني وجهازه المعاون على سلامة وجاهزية اللاعبين الـ26 المنتظمين في المعسكر المغلق ببرج العرب.

شاهد أيضا

وحضر المران هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد مجاهد وكرم كردي وسيف زاهر وحازم إمام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي مساء الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من الصتفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا