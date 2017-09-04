مدير التعاقدات بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع الشامي

التحرير

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أكد عصام سراج مدير التعاقدات في الاهلي ان القلعة الحمراء ضمت عبد الله الشامي اللاعب السوري مجانًا دون دفع أدنى مقابل لأي ناد أخر في صفقة انتقال حر.

وقال سراج في تصريحات خاصة «للتحرير» من لبنان أن الشامي أنهى تعاقده مع نادي الصفا اللبناني دون أدنى تدخل من الأهلي أو دفع القلعة الحمراء للشرط الجزائي الذي يصل قيمته الي 50 الف دولار حيث نجح اللاعب السوري في تسوية الأمر مع النادي اللبناني بشكل ودي.

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وأوضح سراج أن اللاعب انضم في صفقة انتقال حر 100 % مشيرًا إلى أنه سافر الي لبنان لمقابلته حيث خضع للكشف الطبي ونجح في اجتيازه ثم تم توقيع العقود وجاري تجهيز أوراق دخوله مصر.