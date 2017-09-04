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نيجيريا تتعثر أمام الكاميرون في تصفيات المونديال

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نيجيريا تتعثر أمام الكاميرون في تصفيات المونديال نيجيريا تتعثر أمام الكاميرون في تصفيات المونديال

التحرير

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تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره النيجيري إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بتصفيات 2018 والتي تضم الجزائر وزامبيا.

سجل النيجيري الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه دادي موسيس سيمون، وتعادل اللاعب فانسون أبوبكر للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقاط المباراة ليصبح رصيد منتخب نيجيريا 10 نقاط في المركز الأول ويصل رصيد منتخب الكاميرون لــ 3 نقاط في المركز الثالث من المجموعة.

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التحرير

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