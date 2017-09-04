نيجيريا تتعثر أمام الكاميرون في تصفيات المونديال

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تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره النيجيري إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2018 والتي تضم الجزائر وزامبيا.

سجل المنتخب النيجيري الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه دادي موسيس سيمون، وتعادل اللاعب فانسون أبوبكر للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقاط المباراة ليصبح رصيد منتخب نيجيريا 10 نقاط في المركز الأول ويصل رصيد منتخب الكاميرون لــ 3 نقاط في المركز الثالث من المجموعة.