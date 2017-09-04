قرار جمهوري بالتجديد لعباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 422 لسنة ٢٠١٧ بالتجديد الدكتور عباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف.

وأوضح الأزهر في بيان له الاثنين، أنَّ الدكتور عباس شومان كان قد عُيِّنَ وكيلًا للأزهر الشريف في 2/9/2013 بقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور رقم 571 لسنة 2013م، وذلك بناءً على اختيار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتولى الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، منصب وكيل الأزهر، في سبتمبر عام 2013.