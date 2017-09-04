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ماكرون: الصحفيون ليسوا محور اهتمامي

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مصراوي Masrawy

ماكرون: الصحفيون ليسوا محور اهتمامي

09:24 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

ماكرون: الصحفيون ليسوا محور اهتمامي

الرئيس الفرنسي ايماونيل ماكرون

باريس - (أ ف ب)

 

وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين اللوم الى الصحفيين الذين قال انهم "يبالغون بالاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماما كافيا بالبلد" عندما سأله مراسلو قناة "فرانس 2" العامة عن سبب إقلاله من التصريحات الإعلامية.

وقال ماكرون للصحفي الذي سأله لماذا هو مقل في حديثه للاعلام، إن "الصحفيين ليسوا محور اهتمامي، أنا أولي اهتمامي للفرنسيين، هذا ما يجب فهمه".

ولدى سؤاله على هامش زيارته لمدرسة في جنوب فرنسا مع بدء الموسم الدراسي، قال ماكرون ان الأولى بالصحفيين الاهتمام باثني عشر مليون طفل عادوا إلى المدرسة بدلا من طرح أسئلة عليه حول تواصله مع الإعلام.

وأضاف "لكن الصحفيين لديهم مشكلة. إنهم شديدو الاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماما كافيا بالبلد. حدثوني عن الفرنسيين".

كان فريق "فرانس 2" يعد موضوعا عن تواصل الرئيس مع الاعلام وإقلاله منذ بداية ولايته في التواصل الاعلامي خلافا لما درج عليه أسلافه.

ولكن بعد تدني شعبيته إلى ما بين 30 و40 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، قرر ماكرون أن يتوجه أكثر إلى الفرنسيين، فأجرى مؤخرا مقابلة مطولة مع مجلة "لوبوان" وعين الصحفي برونو روجيه-بوتيه متحدثا باسم الرئاسة.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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