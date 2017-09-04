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واشنطن تعتزم التقدم بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

واشنطن تعتزم التقدم بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على

09:14 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

واشنطن تعتزم التقدم بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ)
أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن بلادها ستوزع مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية خلال الأسبوع الجاري ثم ستطرحه للتصويت يوم الاثنين المقبل.

وأكدت هالي أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل في مواجهة تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضافت هالي في تصريحات ختامية خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونجيانج "أعتقد أن كوريا الشمالية صفعت الجميع على وجوههم في المجتمع الدولي الذي طلب منها التوقف".

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