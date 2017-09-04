أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي

09:13 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي

واشنطن - (أ ش أ)
أعلن التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي)، اليوم الاثنين، سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من واشنطن) على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي .

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي ريان ديلون - في بيان أرودته قناة (سكاي نيوز) - "إن قوات سوريا الديمقراطية حققت مكاسب إضافية متماسكة في المنطقة الحضرية من المدينة القديمة في الرقة، وتقاتل في بناية تلو الأخرى"، مشيرًا إلى أن القوات طردت فلول داعش من الجامع الكبير بالرقة (وهو أقدم مساجد المدينة)، واصفًا التقدم بأنه "علامة فارقة" في معركة الرقة .

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية (وهي تحالف من فصائل كردية وعربية) إلى استعادة السيطرة على الرقة (المعقل الرئيسي لتنظيم داعش) بدعم من التحالف الدولي، وقالت الأسبوع الماضي إنها طردت التنظيم من آخر أحياء المدينة القديمة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 90% من المدينة القديمة بالرقة.

هذا المحتوى من

8642a1640a.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صفقة داعش وحزب الله.. إيران مؤيدة والعراق يخاف من عودة التنظيم

    أخبار

  • الجيش العراقي يقتل 55 عناصرا من داعش في العياضية

    أخبار

  • مصادر عراقية: مقتل مفتي "داعش" في قصف جوي بمحافظة كركوك

    أخبار

  • مقتل 8 دواعش وعنصر من الحشد العراقي جنوب شرقي الموصل

    أخبار

إعلان

8dc5b77ef2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 