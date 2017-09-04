قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي)، اليوم الاثنين، سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من واشنطن) على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي .

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي ريان ديلون - في بيان أرودته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "إن قوات سوريا الديمقراطية حققت مكاسب إضافية متماسكة في المنطقة الحضرية من المدينة القديمة في الرقة، وتقاتل في بناية تلو الأخرى"، مشيرًا إلى أن القوات طردت فلول داعش من الجامع الكبير بالرقة (وهو أقدم مساجد المدينة)، واصفًا التقدم بأنه "علامة فارقة" في معركة الرقة .

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية (وهي تحالف من فصائل كردية وعربية) إلى استعادة السيطرة على الرقة (المعقل الرئيسي لتنظيم داعش) بدعم من التحالف الدولي، وقالت الأسبوع الماضي إنها طردت التنظيم من آخر أحياء المدينة القديمة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 90% من المدينة القديمة بالرقة.