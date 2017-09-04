حملات أمنية ومرورية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال حملاتها اليوم الاثنين بعدد من المحافظات من ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وحاملي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات، وتشكيلات عصابية، وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في سرقة الدراجات النارية من أمام المصالح الحكومية، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها واعترفوا بارتكابهم 12 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

وأسفرت حملة أمنية بالمحافظة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري و14 قطعة سلاح أبيض، و9 قضايا مخدرات، بإجمالي مضبوطات تبلغ 1385 جرام حشيش و25 جرام هيروين و86 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى ضبط 13 متهما هاربا من قضايا سرقة وشروع في قتل، و20 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 483 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي محافظة المنيا، أسفرت حملة أمنية عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري، بحوزة 13 متهما، و11 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 940 جرام حشيش، و103 أقراص مخدرة، و75 جراما من الهيروين، وضبط 30 قضية تموينية ومصادرة 121 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، بالإضافة إلى تحرير 1859 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 205 أحكام قضائية.

وفي البحيرة، أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عن إزالة 5 حالات في نطاق مجلس قرية نديبة الأم، وتوابعها بمساحة إجمالية 330 مترا، و15 قاعدة خرسانية مسلحة علي مساحة 120 مترا بمدينة أبوحمص، وإزالة مبنيين اثنين بالطوب الأبيض علي مساحة 40 مترا.

وفي الدقهلية، قال وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد المنسي، إن الإدارة الزراعية بالمنزلة أزالت 20 مقبرة في المهد لأساسات بالطوب الأحمر على سطح الأرض على مساحة 200 متر أراض زراعية.

فيما تمكنت الحملة التموينية خلال العيد من غلق 122 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص ونقص اشتراطات، وإعدام 3000 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفة المواصفات الصحية.

وفي شمال سيناء، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 7 قضايا تموينية وتحرير 189 مخالفة مرورية متنوعة.