موجيريني: الحوار لم يتوقف مع تركيا

بروكسل - (د ب أ)

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن الحوار لم يتوقف مع تركيا، وذلك بعد يوم واحد من قيام المرشحين الرئيسيين لمنصب المستشارية في ألمانيا خلال مناظرة تليفزيونية بإثارة غضب أنقرة بتصريحات حادة ضد منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأكدت موجيريني "نحن نواصل الحديث مع تركيا".

وتابعت "نحن لا نتفق دائما على كل شيء"، مشيرة إلى الاتحاد الأوروبي وانقرة، وأضافت "هناك بعض القضايا – خاصة حقوق الانسان والحريات الاساسية وحالة الصحفيين - التي يظهر تباعد مواقفنا للغاية تجاهها لكن المحادثات مستمرة".

يذكر أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005.