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الجيش العراقي يقتل 55 عناصرا من داعش في العياضية

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 55 عناصرا من داعش في العياضية

08:53 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الجيش العراقي يقتل 55 عناصرا من داعش في العياضية

الموصل (العراق) - (د ب أ)
ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية قتلت 55 من عناصر تنظيم داعش في منطقة العياضية التابعة لقضاء تلعفر شمال غربي الموصل/400 كيلومتر شمالي بغداد/.

وذكر بيان لخلية الحربي وزع اليوم "ضمن عمليات التفتيش ومطاردة الارهابيين الذين هربوا من قضاء تلعفر، قامت فرقة المشاة الخامسة عشر بقتل 55 إرهابيا،من بينهم 26 انتحاريا يرتدون أحزمة ناسفة في مناطق العياضية، وشمال غرب وشرق العياضية ،في إطار عملية تفتيش مازالت مستمرة".

وكانت القوات العراقية قد انجزت تحرير قضاء تلعفر في إطار عملية عسكرية استمرت 12 يوما من20-31من الشهر الماضي أوقعت أكثر من 2000 قتيل في صفوف داعش .

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