التحقيق في واقعة انهيار جزئي بمنزل ذو طابع تاريخي بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أحال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الإثنين، واقعة إزالة عمودين بأحد العقارات ذات الطابع المعماري التاريخي في شارع أمين سامي المتفرع من شارع كورنيش النيل الغربي بحي شرق بمدينة سوهاج، للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة.

كان صلاح المازني، رئيس حي شرق، أبلغ المحافظ أنه أثناء المرور اليومي تلاحظ له إزالة عمودين بمدخل العقار المشار إليه، مشيرًا إلى إجراء تحويل مروري لحماية السيارات والأفراد أسفل العقار، وتشكيل لجنة من نقابة المهندسين وكلية الهندسة ومديرية الإسكان والإدارة الهندسية بحي شرق ولجنة الطراز المعماري لمعاينة المبنى ووضع تقرير هندسي عن حالته.

وانتقل المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام المساعد، إلى موقع العقار، ووجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإقامة كردون حول العقار. كما تابع عمل اللجنة التي أكدت على ضرورة وضع شدات خشبية بدل العمودين اللذين أزيلا، مكلفًا حي شرق بسرعة إسناد مهام صيانة العقار لمقاولين.