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بعد تهنئة الرئيس لها.. نور الشربيني: "شكرًا للدعم والاهتمام"

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مصراوي Masrawy

بعد تهنئة الرئيس لها.. نور الشربيني: "شكرًا للدعم والاهتمام"

09:06 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

كتب- محمد قاسم:

أبدت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الإسكواش، سعادتها بتهنئة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لها بعد الفوز ببطولة الصين الدولية للإسكواش.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بكل من اللاعبة نور الشربيني واللاعب رامي عاشور لتهنئتهما على فوزهما ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش التي أقيمت في شنغهاى بالصين لفئتي الرجال والسيدات.

وكتبت "الشربيني" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخورة بمكالمة سيادة الرئيس السيسي لتهنئتي على الفوز ببطولة الصين، شكراً للدعم والاهتمام الذي يعطيني حافز أكبر وذلك هو واجبي تجاه الوطن".

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن السيسي أعرب عن سعادته بإنجازهما المتميز وأدائهما الرفيع، مشيرًا إلى ما يمثلانه من نموذج مشرف للشباب المصري الذي يسعى إلى رفع اسم بلده عالياً في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

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مصراوي Masrawy

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