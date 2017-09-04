أستاذ بعلوم القاهرة: فوجئت بإحالتي للتحقيق.. وكنا في مهمة عملية بموافقة الجامعة

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور أحمد حلمي الأستاذ بكلية علوم جامعة القاهرة، إنه فؤجىء بنشر وسائل الإعلام عن إحالته وزملائه للتحقيق مع وقفهم عن العمل أول أمس، مؤكدًا أنه سافر إلى ألمانيا في شهر يوليو الماضي وعاد في نفس الشهر بعد المشاركة في مهمة علمية تابعة لمؤسسة ألكسندر فون هومبولت Alexander von Humboldt البحثية الألمانية المعروفة.

وأضاف حلمي، في تصريح لمصراوي -تعليقًا على ما قرار الجامعة الذي صدر بحقه وزملائه بالقسم-، "إحنا كنا في مهمة علمية بموافقة الكلية والجامعة والجهة ألمانية معروفة للجميع، وشاركت بها في أكثر من مناسبة منذ عام 1998".

وأبدى حلمي استغرابه بما نشر عن اتهامه بمشاركتهم في مؤتمر تابع لجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: "تهمة غير منطقية، مؤتمر إيه اللي هسيب شغلي علشان أروحه؟".

وتابع: "حصلت على أكثر من جوائز عديدة من الجامعة وجائزة الدولة التقديرية، فكيف أن ينسب إلي ذلك الاتهام"، مشيرًا إلى أنه "سيذهب غدًا إلى مكتب رئيس الجامعة لمعرفة صحة ما نشر بحقه".

كانت جامعة القاهرة، قررت إحالة مذكرة قدمها السيد فهيم عميد كلية العلوم باتهام 4 أساتذة بقسم الكيمياء في كلية العلوم بالمشاركة في مؤتمر لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة رسميا كجماعة إرهابية) في ألمانيا بعد السفر خارج البلاد دون الحصول على إذن الجامعة إلى الشؤون القانونية.

وذكر مصدر بالجامعة لمصراوي، أن الشئون القانونية ستكلف أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة للتحقيق مع الأساتذة فيما نسب إليهم والذي يصدر قراراه، إذا صحت الاتهامات فيتم إحالة الأساتذة إلى مجلس التأديب أما إذا لم تثبت تلك الاتهامات فيتم حفظ التحقيقات.

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