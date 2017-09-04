السيسي يوافق على التمديد لعباس شومان في منصب وكيل الأزهر

التحرير

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وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التجديد للدكتور عباس شومان في منصب وكيل الأزهر الشريف لفترة ولاية ثانية.

وأصدر الرئيس اليوم الاثنين القرار «رقم (422) لسنة ٢٠١٧م ب» والذي نص على التجديد لشومان.



وكشفت مصادر داخل مشیخة الأزھر لـ"التحرير" أن شيخ الأزهر أحمد الطيب طلب من الرئيس الموافقة خلال، لقائهما في أغسطس الماضي، على التجدید للدكتور عباس شومان في منصب وكیل الأزھر لفترة ولایة ثانیة.

وأكدت المصادر التي رفضت نشر اسمها أن الطیب أرسل سابقا مذكرة رسمیة إلى الرئاسة أفاد فيھا بموافقته على التجدید لشومان لفترة ولایة ثانیة، مطالبا رئاسة الجمھوریة بإصدار قرار رئاسى باعتماد شومان رسمیا في منصب وكیل الأزھر.

وأضافت المصادر أن شیخ الأزھر أكد للسيسي خلال اللقاء الأخير أن التجدید لشومان لیس من قبیل المجاملة بل لكونه قادرا على تحمل أعباء المسئولیة، نافيا له ما أذیع عن شومان حول استغلال نفوذه فى تعیینات بالأزھر، وأن مسألة قیام شومان بالثناء على الرئیس المعزول فى خطبة شھیرة له لاتعنى أنه ينتمي لجماعة الإخوان.

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وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة وعدت الطیب بدراسة الموقف وفقا للصالح العام للبلاد ولمؤسسة الأزھر باعتبارھا إحدى المؤسسات الكبرى بالمجتمع.

وتولى شومان منصب وكيل الأزهر الشريف فى 2 سبتمبر عام 2013، بقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور رقم 571 لسنة 2013م، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ويوالي عدد من المثقفين والإعلاميين العداء لشومان، ويشنون عليه حملات إعلامية بين الحين والآخر بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان، مستندين على ثناء وكيل الأزهر على الرئيس المعزول محمد مرسي.