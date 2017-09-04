أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

جنوب إفريقيا تعلن دعمها لمرشحة مصر لليونسكو

Google+ Print
جنوب إفريقيا تعلن دعمها لمرشحة مصر لليونسكو جنوب إفريقيا تعلن دعمها لمرشحة مصر لليونسكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى السفير محمد العرابى، وزير الخارجبة الأسبق ومدير حملة ترشيح السفيرة مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو، نائب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا  لولين تيرون لاندرس، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجبة فى بريتوريا، فى بداية جولته بعدد من الدول الإفريقية.

وأكد العرابى، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا أعلن دعم بلاده المطلق للسفيرة مشيرة خطاب، المرشحة الإفريقية.

ووجه العرابى الشكر لجنوب أفريقيا على دعمها للسفيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات والتنسيق مع الدول الأفريقية استعدادًا للانتخابات.

شاهد أيضا

وكان السفير محمد العرابى قد بدأ جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا وموريشيوس وموزمبيق لتقديم شكر الدولة المصرية، على دعمهم الوزيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "