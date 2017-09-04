جنوب إفريقيا تعلن دعمها لمرشحة مصر لليونسكو

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التقى السفير محمد العرابى، وزير الخارجبة الأسبق ومدير حملة ترشيح السفيرة مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو، نائب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا لولين تيرون لاندرس، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجبة فى بريتوريا، فى بداية جولته بعدد من الدول الإفريقية.

وأكد العرابى، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا أعلن دعم بلاده المطلق للسفيرة مشيرة خطاب، المرشحة الإفريقية.

ووجه العرابى الشكر لجنوب أفريقيا على دعمها للسفيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات والتنسيق مع الدول الأفريقية استعدادًا للانتخابات.

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وكان السفير محمد العرابى قد بدأ جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا وموريشيوس وموزمبيق لتقديم شكر الدولة المصرية، على دعمهم الوزيرة مشيرة خطاب، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.