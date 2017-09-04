«السكندريين بيفرحوا».. إقبال كبير على الشواطئ والسينمات في عيد الأضحى

التحرير

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واصل أهالى محافظة الإسكندرية احتفالاتهم برابع أيام عيد الأضحي المُبارك، حيث شهدت الشواطئ العامة والحدائق والمنتزهات إقبالا كبيرا اليوم الاثنين.

وانتعشت رحلات المراكب واليخوت رغم ارتفاع أسعار رحلاتها التى وصلت إلى نحو 250 جنيهًا للرحلة الواحدة ومدتها ساعة واحدة، بين منطقتي المنتزه ورأس التين. وسط أنغام الموسيقى وأغانى الأعياد والأغانى الشعبية.

وأقامت عدة شواطئ المسابقات الترفيهية والألعاب الخاصة التى شارك فيها الكبار والأطفال وأقيمت حفلات لتناول اللحوم.

بدوره قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن شواطئ الإسكندرية شهدت اقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين خلال اليوم الأول والثانى، مشيرا إلى نشر سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ.

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ولفت حجازي في تصريحاته لـ"التحرير" إلى أن الإقبال على الشواطئ وصلت نسبته إلى 80% مقارنة بعيد الفطر الماضي، مؤكدا قيامه بجولات على الشواطئ لمراقبتها ومنع التجاوزات واتخاذ اللازم حيال الملاحظات والمخالفات.

وفي نفس السياق، شهدت الحدائق العامة والمنتزهات إقبالا كبيرا من جانب الزائرين، إذ أعلن محمد متولى مدير منطقة آثار الإسكندرية، عن أن نسبة الإقبال عليها وصلت إلى نحو 23 ألف زائر خلال عيد الأضحى المبارك.

فيما انتعشت دور العرض السينمائي بالمشاهدين، خاصة فئة الشباب صغير السن.